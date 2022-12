Tavassi contro Antonella mette in guardia Edoardo: “Anche tua mamma è stata chiara”

Dopo aver detto che non sarebbe tornato con Antonella Fiordelisi e che non voleva al suo fianco una donna come lei, Edoardo Donnamaria cos’ha fatto? È tornato con Antonella Fiordelisi e ha detto agli altri che lei è la donna che vuole al suo fianco. Il volto di Forum fino a qualche giorno fa ha criticato duramente degli atteggiamenti della bella campana, gli stessi atteggiamenti che poco fa invece ha difeso davanti a Edoardo Tavassi.

“No ma Micol ha sbagliato! Ha detto ad Anto che è senza cervello, vabbè non proprio così, ma comunque che è limitata mentalmente. Scusami Edo ma è brutto. Sono cose non belle da sentire. Anto almeno fa le cose in faccia, le altre sparlano di lei da dietro. Se lei sparla di te? No guarda se avesse fatto delle sgravate pese le avrebbero mandate in onda. In più mi ha promesso che cambierà, il sentimento tra noi c’è e cambieremo per venirci incontro”.

“Te sei il suo grillo parlante che cerca di non fargli fare cavolate. Pensa se non ci stavi te che fine faceva lei qui. Secondo te perché le opinioniste la mettono sempre nelle immuni? – ha detto Tavassi – Che succede se finisce in nomination? Io non capisco come fai a non dirle di continuo ‘Anto ma che ca**o stai a fare?!’. Le cose che non ti piacciono di lei fanno parte del suo carattere punto e basta.

E anche quando è venuta tua madre, pensaci. C’è una chiave di lettura palesissima. No zio, non voglio dire nulla, ma si capisce. Quando esci parla con tu madre. Ci devi arrivare da solo. Però ricordati i modi in cui diceva le cose, i toni che usava. Il succo è che tua madre non ti vedeva sereno, punto e basta. E qui dentro da chi dipende la tau serenità qui dentro? Allora arrivaci dai a cosa voleva dirti”.