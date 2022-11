Tavassi, confessione spiazzante su Mercedesz Henger: la regia censura

Mercedesz Henger è arrivata a L’Isola dei Famosi dichiarandosi per Edoardo Tavassi. Tra i due è nata subito un’amicizia speciale, ma poi il naufrago ha preso le distanze e sono scoppiati anche dei litigi. Ieri sera dopo la puntata del GF Vip Tavassi ha confessato a Giaele De Donà e Micol Incorvaia che Mercedesz non gli piaceva. La regia ha prontamente cambiato inquadratura, ma ormai le dichiarazioni sulla Henger erano state fatte.

“A me diverte questo. Io faccio sempre queste cose qui. Pure l’altra volta a L’Isola mi hanno fatto arrivare le conquistatrici perché dovevano conquistarmi. Poi quando è arrivata Mercedesz Henger che si era dichiarata a me a me non piaceva. No lei non mi piaceva”.

Insomma, sarà felice Mercedesz. Alvin, Alvin, Alvin, la vedo che non sta bene…

“Con Edo ci siamo sentiti dopo che è uscito. Adesso siamo in pace e abbiamo chiarito dopo le discussioni. – ha dichiarato Mercedesz la scorsa estate – Se tra noi nascerà qualcosa ve lo racconterò certamente. Ci sono stati dei malintesi tra me e lui, però adesso non ci sono più problemi. Siamo in buona ve lo giuro. Se vedete bene sui social ci sono stati degli scambi. Però adesso non vorrei dire altro. Diciamo che non mi sbilancio. Se mi piace davvero Edo? Io sono sempre stata sincera. Sono stata onesta e forse pure troppo quindi certo che mi piace.

Mi piaceva già prima di entrare a L’Isola. Infatti appena sono arrivata l’ho subito detto. Perché impazzisco per gli uomini che mi fanno ridere. Se penso di essere ricambiata in questo interesse? Sì e credo che anche lui sia stato sincero. Un interessa era palese e io gli credo. Sono convinta che sia stato sincero. Però mi ha sempre detto che le nostre emozioni andavano esplorate fuori dal reality. Se ci siamo già visti in questi giorni? Non voglio dire nulla su questo. Se ci saranno dettagli importanti ve li dirò sicuramente”.