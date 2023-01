Tavassi chiarisce i dubbi su Micol: “Quello che ci diciamo nel van”

In molti hanno sollevato dei dubbi sulla coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due a differenza di molte altre coppie nate al GF Vip non si scambiano troppi gesti d’affetto in pubblico, ma preferiscono farlo nell’intimità del van dove dormono. Infatti è rarissimo vedere baci o sentire dichiarazioni d’amore di Tavassi e della Incorvaia. Di questo ha parlato ieri Edoardo a Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro.

“La nostra storia è così. Noi non abbiamo sta cosa di dover fare le cose palesi ed eclatanti. Il nostro vero è quando stiamo chiusi nel van e ci diciamo le cose nostre. Anche quando lei è in imbarazzo nel dire che ha le farfalle nello stomaco… Io so bene cosa ci diciamo nel van. Quindi non mi interessa che lei non lo dica pubblicamente, a me de sta roba non me ne frega niente. Perché sono talmente nostre, conta la percezione mie e le cose che ci diciamo in privato. Poi ci sta anche discutere. Io sono uno che fa battute a raffica e ci sta che ne faccia una che possa darle fastidio. Però se mi dice che le tocco una corda che le fa male io mi regolo”.

Edoardo Tavassi: “Ognuno esprime l’interesse alla sua maniera”.

Tavassi ha fatto un discorso simile a quello affrontato con Daniele e Nikita anche qualche giorno fa con Micol: “Noi siamo molto spontanei non dobbiamo forzarci a fare nulla. Perché dobbiamo comportarci in una maniera che non è nostra? Nei rapporti in generale ognuno esprime l’interesse a modo suo e nella sua maniera. Non esiste un modo sbagliato o giusto. Se a noi sta bene questa cosa questo è l’importante“.

Saranno meno plateali, ma personalmente li vedo meno ‘problematici’ di altre coppie in quella casa, che si prendono e si lasciano a cadenza quotidiana (con tanto di offese, sfuriate ridicole e cadute di stile).