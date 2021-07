Via ai lavori dello scavo del ‘tunnel di base’ della nuova ferrovia Torino-Lione lungo 57,5 km. Oggi Telt, il promotore pubblico incaricato di costruire l’infrastruttura, ha affidato le gare per un valore di 3 miliardi di euro, che riguardano i 45 chilometri in territorio francese della maxi-galleria. Sono in corso le procedure per le gare per i 12,5 chilometri del tunnel sul versante italiano, che “saranno assegnate in qualche mese, per un valore di 1 miliardo”, ha detto, in una videoconferenza, Mario Virano, direttore generale di Telt, aggiungendo: “Il tunnel di base sul lato della Francia rappresenta l’80% dell’opera: si tratta di lotto 3, lotto 2 e lotto 1. Dalla prossima settimana cominceremo a programmare le gare per l’attrezzaggio tecnologico, che valgono 2 miliardi”. I treni cominceranno a viaggiare nel 2032: la data di entrata in funzione dell’opera era inizialmente programmata per il 2030 ma il Covid ha complicato le cose.

Il tunnel ferroviario sotto le Alpi tra Francia e Italia è uno dei più lunghi al mondo, con due canne in modo da tenere separati i flussi dei convogli nelle due direzioni e garantire la sicurezza, per un totale di 115 chilometri di gallerie. Ad oggi, in totale sono stati scavati 30 chilometri di gallerie. Si tratta di oltre il 18% dei 162 chilometri di gallerie previste per l’opera, una macchina complessa composta da due tunnel paralleli, 4 discenderie e 204 by-pass di sicurezza, oltre ai 113 chilometri di sondaggi geognostici e carotaggi in Italia e in Francia. I controlli ambientali nelle aree dei cantieri sono costanti con rilevazioni quotidiane di 135 parametri (dalle acque alla qualità dell’aria fino alla tutela della flora e della fauna, ecc.). Al picco dei lavori saranno impiegati nell’opera cira 8.000 lavoratori diretti e indiretti.

I lavori approvati questa mattina da cda, che completano l’opera sul lato francese, sono suddivisi in tre lotti. Per il primo, di 22 km di tunnel tra Villarodin-Bourget/Modane e l’Italia, avverrà in circa 72 mesi: verso Torino con l’utilizzo di due frese e verso Lione con metodo tradizionale (martellone demolitore ed esplosivo). Il valore del lotto è di 1,47 miliardi di euro.

Per il secondo lotto di 23 km di tunnel tra Saint-Martin-la-Porte/La Praz e Modane, è previsto l’utilizzo di 3 frese mentre, nei tratti geologicamente più complessi, si scaverà con metodo tradizionale (martellone demolitore ed esplosivo). Sono previsti circa 65 mesi di lavori per un importo di 1, 43 miliardi di euro. Infine per il terzo lotto di 3 km di tunnel tra Saint-Julien-Montdenis e Saint-Martin-la-Porte lo scavo tratto avviene con il metodo tradizionale e i lavoro valgono 228 milioni di euro per circa 70 mesi di lavori.

Illustrando i lavori il direttore generale di Telt, Mario Virano, ha poi aggiunto che sono in corso le procedure di gara per i 12,5 km del tunnel sul versante italiano che saranno assegnate in qualche mese per un valore di 1 miliardo. E, sempre Virano, ha, poi, aggiunto che nelle prossime settimane si cominceranno a preparare le gare per l’attrezzaggio tecnologico dell’intero tunnel di base che avranno un valore di 2 miliardi e comprenderanno sia le tecnologie più propriamente ferroviarie sia quelle che riguarderanno l’alimentazione e l’elettrificazione oltre che la sicurezza e il segnalamento.