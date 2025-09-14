TAURI Custodia iPhone 17 Pro con Vetro Temperato Antishock

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 11,99€ – 10,18€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

TAURI Cover per iPhone 17 Pro con Pellicola in Vetro Temperato,Protezione Completa della Fotocamera,Custodia per Sottile Antishock, Anticaduta – Trasparente

Scopri la Custodia TAURI per iPhone 17 Pro

Proteggi il tuo iPhone 17 Pro con stile e sicurezza grazie alla custodia TAURI. Realizzata con un retro in PC cristallino, questa cover unisce funzionalità ed eleganza. Il suo speciale rivestimento anti-ingiallimento assicura che rimanga impeccabile nel tempo, mentre il taglio preciso per la fotocamera, con bordo rialzato, difende le lenti da graffi indesiderati.

Protezione Multi-Livello da Cadute

La custodia TAURI è progettata per resistere a impatti fino a 4,5 metri (15 piedi). La combinazione di un telaio in TPU morbido e un pannello posteriore in PC rigido offre una protezione a più strati. Grazie alla struttura cellulare ammortizzante, i danni da cadute sono notevolmente ridotti, garantendo tranquillità nell’uso quotidiano.

Protezione Completa con Vetro Temperato

Con la custodia TAURI ricevi anche una pellicola in vetro temperato di alta qualità, che offre una protezione totale non solo contro gli urti, ma anche contro i graffi. Nonostante la sua sottigliezza, mantiene la sensibilità dello schermo, permettendoti di interagire con il tuo dispositivo senza compromessi.

Design Elegante e Pratico

La custodia è progettata per adattarsi perfettamente al tuo iPhone 17 Pro, con un ingombro minimo. Questo la rende ideale da riporre in tasca e facile da utilizzare con una sola mano. Inoltre, la sua struttura in TPU garantisce una presa sicura e antiscivolo, rendendola la compagna perfetta per la tua quotidianità.

Vantaggi Pratici della Custodia TAURI:

Resistente a cadute fino a 4,5 metri, per una protezione superiore.

Compatibilità garantita con assistenza dedicata: il nostro team è sempre pronto ad aiutarti.

Non aspettare oltre! Eleva la protezione del tuo smartphone e acquista la custodia TAURI per iPhone 17 Pro oggi stesso!