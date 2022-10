Tatuaggio con le ceneri del suo cane: Bronson è sempre con lui

Dopo la prematura scomparsa di Bronson sceglie di realizzare un tatuaggio con le ceneri del suo cane per rendergli omaggio.

“A volte mi rivolgo al mio tatuaggio come se stessi parlando con il mio Bronson” ha raccontato oggi la padroncina del bull terrier in un’intervista riferendosi con nostalgia al suo cucciolo prematuramente scomparso. Il duo era appena reduce da tre anni vissuti all’unisono quando – improvvisamente – Bronson è venuto a mancare.

Era il mese di luglio della passata annualità, ricorda la giovane Robyn Moscrop, spiegando agli ascoltatori come sia progressivamente venuta alla luce l’idea – a distanza di alcune settimane dall’accaduto – di realizzare un tatuaggio su di sé che raffigurasse l’immagine del suo grande amico a quattro zampe.

La separazione tra Robyn e Bronson avrebbe avuto, almeno simbolicamente, una durata piuttosto breve. La ragazza, infatti, grazie a un’accortezza a lei riservata da una sua conoscente, avrebbe seguito le orme di tale rivelazione fino a trovare un modo per non separarsi mai più dal suo cane.

@robynmoscrop Portrait tattoo of Bronson process @heavyhandsgeorge Instagram for the artist. #tattoo #tattooartist #tattooexperience #tattoodog #dogtattoo #dogportrait #memorialtattoo ♬ Get You The Moon – Kina