Tatuaggi e piercing sui pet: ora in Brasile è reato!

In Brasile, è diventato reato tatuare o applicare piercing su cani e gatti per motivi estetici. La nuova legge, approvata dal parlamento, prevede pene da 2 a 5 anni di reclusione, sanzioni economiche e la perdita della custodia dell’animale per i trasgressori. Se l’intervento provoca la morte dell’animale, la pena può essere aumentata. Questa norma modifica la legge sui crimini ambientali del 1998, equiparando tali pratiche a atti di abuso o mutilazione contro animali, sia domestici che selvatici. Il divieto non si applica a interventi non estetici, come marcature per identificare animali già castrati o pratiche per animali da allevamento.

Il deputato Fred Costa ha presentato la proposta evidenziando la crescente diffusione di tatuaggi e piercing sugli animali, sottolineando l’urgenza di proteggere gli animali da tali pratiche. Il Consiglio Federale di Medicina Veterinaria (Cfmv) ha accolto favorevolmente il provvedimento, avendo già nel 2018 definito queste pratiche come maltrattamenti. Secondo i veterinari, tatuaggi e piercing provocano dolore e possono causare complicazioni gravi, quali infezioni, necrosi e lacerazioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ansa.it