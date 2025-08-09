26 C
Tatuaggi di animali: un tributo all’amore incondizionato

Nel mondo dei tatuaggi, gli animali stanno conquistando sempre più spazi, celebrando il legame speciale che abbiamo con i nostri amici a quattro zampe. Negli ultimi anni, la tendenza a realizzare tatuaggi di cani e gatti è cresciuta, diventando un modo popolare per onorare questi compagni di vita.

Il 26 e il 28 settembre 2025, la Torino Tattoo Convention si svolgerà presso l’Inalpi Arena, promettendo un evento ricco di attività. Tra i protagonisti ci sarà Vale Bonelli, una tatuatrice milanese esperta nel ritrarre animali. La sua arte non è solo una sfida tecnica, ma esprime anche la connessione emotiva tra le persone e i loro animali. Ogni tatuaggio che crea è un omaggio all’amore incondizionato degli animali, rendendo immortali le storie che ogni cliente porta con sé.

La convention attirerà oltre 400 artisti di livello internazionale, offrendo un palcoscenico per il tatuaggio in tutte le sue forme. Eventi dal vivo, performance artistiche e incontri con i maestri del tatuaggio renderanno l’esperienza unica per appassionati e curiosi. Un focus particolare sarà riservato ai tatuaggi pet-style, in linea con le celebrazioni della Giornata del Gatto e della Giornata del Cane.

Per tutti coloro che desiderano portare sempre con sé il ricordo del proprio amico peloso, la Torino Tattoo Convention si presenta come l’occasione ideale per lasciarsi ispirare e magari fare il grande passo verso un nuovo tatuaggio.

