Tatiana, il commento della mamma di Fedez dopo il botta e risposta tra Luis e il figlio

Ieri sera Luis Sal ha rotto il silenzio il merito alla sua sparizione da Muschio Selvaggio e poche ore dopo è intervenuto anche Fedez con una serie di storie. E su Instagram ha parlato anche la mamma del rapper, Tatiana, che ha pubblicato una storia particolare: “Aveva ragione la mia mamma“.

TATIANA ESCICI IL POWER POINT CON VIDEO DI LETTURA CARTE DI NONNA LUCIANA https://t.co/2yQ0uMUeAK — ceciapesca (@ceciapesca) June 8, 2023

Tatiana e la teoria dei fan di Fedez.

Secondo i fan di Fedez il commento della signora Tatiana potrebbe essere riferito ad una scena che abbiamo visto nella prima stagione della serie di Amazon Prime, The Ferragnez. In un episodio la nonna del rapper ha letto le carte a suo nipote e gli ha rivelato che in futuro un amico l’avrebbe tradito: “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, c’è proprio l’affetto di mezzo. Lui è un tuo amico. Stai attento. Purtroppo non devi avere amici vuol dire, tu non li devi avere“.

In quell’occasione Fedez ha dichiarato di avere solo un amico: “Eh ma che scatole. Amici già non ne ho. Ne ho solo uno. Che bello. Ma riusciamo a capire chi è?”

La nonna ha anche detto di aver visto chi era il possibile traditore: “Ma sempre uno ne hai. Io lo vedo già perché quando l’ho visto lo ho capito“.

E a quel punto mr Ferragnez ha fatto il nome di Luis (non che ci volesse molto visto che pare fosse l’unico suo vero amico all’epoca): “Ho capito chi è, Luis lei dice“.

Tarocchi a parte, una soluzione per Federico potrebbe essere quella di farsi degli amici senza mai dar vita a collaborazioni lavorative con loro (visti i precedenti potrebbe funzionare) e questo vale un po’ per tutti, non solo per Fedez.