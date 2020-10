Tate McRae La cantautrice e ballerina canadese salita alla ribalta nel 2017 con il singolo ‘One Day’ arriva in Italia il 15 settembre 2021 a Milano in Santeria Toscana 31 per fare scatenare il pubblico con la sua musica. 🎶 Biglietti disponibili su Ticketone dalle ore 10:00 di venerdì 30 ottobre 2020!

