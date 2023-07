Tata Home propone Chalet Livigno la trapunta invernale in perfetto stile Tirolese dal colore Bordeaux e disegno tipico montano rappresentante la ricorrente greca con cervi e motivo in tartan scozzese rosso. Donerà alla vostra camera un tocco di calore ed accoglienza. Trapunta double face, utilizzabile da entrambi i lati. PROGETTATA E REALIZZATA IN ITALIA da maestri artigiani tessitori con esperienza decennale, in calda e soffice microfibra con imbottitura in ovatta (100% microfibra di poliestere) da 300 gr/mq. Imbottitura racchiusa da una fodera in microfibra con trapuntatura a canali grazie alla quale rimane ben distribuita sull’intera superficie. Fodera superiore ad effetto mano pesca molto piacevole al tatto – Fodera inferiore creata in modo che la trapunta non scivoli a contattato con le lenzuola. La microfibra è una valida alternativa alla piuma poiché garantisce calore e leggerezza nel rispetto dell’ambiente oltre ad essere anallergica ed antibatterica. MISURE DISPONIBILI compatibili anche per letti IKEA,Maxi, King Size e non solo. SINGOLO 170×260 cm – PIAZZA MEZZA 220X260 cm – MATRIMONIALE 260X260 cm. Misure MAXI perfette per coloro che amano esser avvolti nel sonno da una nuvola di tepore e dormire sempre coccolati durante le notti fredde di inverno. DI FACILE MANUTENZIONE può esser lavata in lavatrice ad una temperatura di 30° C. Il candeggio e l’asciugatura a tamburo non sono consentiti. Consigliamo di rispettare le indicazioni presenti sull’etichetta in modo da garantire l’integrità iniziale del prodotto. L’alta qualità di questa trapunta assicura che le cuciture e i colori rimangono perfetti nel tempo. SCOPRI SULLA NOSTRA VETRINA TATA HOME numerosi modelli di trapunte, piumini invernali completi letto tinta unita abbinabili!

26,90 €