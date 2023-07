Tata Home propone UNIVERSO la trapunta invernale da 300 gr/mq con fantasia raffigurante una via lattea con pianeti, stelle e luna in un favoloso cielo notturno effetto ottico meraviglioso, disegno moderno e di stile adatto non solo per camerette di ragazzi ma anche per camere matrimoniali in cui creare atmosfere uniche che allieteranno il vostro riposo. Trapunta double face, un lato in fantasia e un lato tinta unita. PROGETTATA E REALIZZATA IN ITALIA in calda e soffice microfibra con imbottitura in ovatta (100% poliestere) da 300 gr/mq con garanzia Oeko-Tex standard 100%. Imbottitura racchiusa da una fodera in microfibra con trapuntatura a canali grazie alla quale rimane ben distribuita. Fodera superiore setosa e piacevole al tatto – Fodera inferiore creata in modo che la trapunta non scivoli a contattato con le lenzuola. La microfibra è una valida alternativa alla piuma poiché garantisce calore e leggerezza nel rispetto dell’ambiente oltre ad essere anallergica ed antibatterica. SCOPRI LE MISURE DISPONIBILI compatibili anche per letti IKEA e non solo. Letto singolo 160×260 cm – Letto piazza mezza 210×260 cm – Letto matrimoniale 260×260 cm. Misure MAXI perfette per coloro che amano esser avvolti nel sonno da una nuvola di tepore e dormire sempre coccolati durante le notti fredde di inverno. DI FACILE MANUTENZIONE può esser lavata in lavatrice ad una temperatura di 30° C. Il candeggio e l’asciugatura a tamburo non sono consentiti. Consigliamo di rispettare le indicazioni presenti sull’etichetta in modo da garantire l’integrità iniziale del prodotto. L’alta qualità di questa trapunta assicura che le cuciture e i colori rimangono perfetti nel tempo. SCOPRI SULLA NOSTRA VETRINA TATA HOME numerosi modelli di trapunte, piumini invernali completi letto tinta unita abbinabili!

32,90 €