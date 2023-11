Lenzuolo sotto con angoli ed elastici in cotone 100% made in Italy 57 fili al cm2 dona al vostro letto freschezza e colore. La linea Joli presente sul mercato da oltre 40 anni e’ disponibile in 16 misure e avete la possibilita’ di produrre anche 1 solo pezzo su misura. Per il letto singolo le misure sono: lenzuolo sotto cm 90×200 altezza materasso cm 25; cm 90×210 h 25; cm 90×200 h 30, lenzuolo sopra cm 150×300. Letto matrimoniale: lenzuolo sotto cm 170×200 h cm 25; 180×200 h25; cm 180×210 h 25 ; cm180x200 h cm 30, lenzuolo sopra cm 240×300 e cm 270×300. letto piazza e mezza sotto cm 130×200 h 25; cm 140×200 h 25 lenzuolo sopra cm 180×300. federe possibilita’ di sceglierle a coppia o in confezione singola, con i bottoni o con la patella o ”all’americana”.

MADE IN ITALYColori solidi, coloranti ITALIANI certificati57 fili al cm2 permettono la durata nel tempo delle misure, se lavato correttamente a 40-50 gradi non si ristringe e non stingerifinito con angoli ed elastici lungo il perimetro

11,90 €