Tasto C200 Telecamera Wi-Fi Interno FHD, Videocamera di sorveglianza, Visione notturna, Visuale a 360°, Audio bidirezionale, Rilevamento di movimento e notifiche, Allarme acustico e luminoso integrato

Descrizione Prodotto

1 Sorveglia la tua casa 2 Notifiche di rilevazione 3 Soluzioni Smart 4 Smartworking e bambini?

1 app Tapo 2 Programmazione 3 Inquadrature

Risoluzione Full HD 1080p Lenti F/NO: 2.4 – Lunghezza focale 4mm Visione notturna 850 nm IR LED fino a 8 metri Storage Archiviazione video su Micro SD fino a 128GB (non inclusa nella confezione) Compressione Video H.264 – Audio G.711 Supporto Wi-Fi Wi-Fi 2.4GHz Sensore Rilevazione movimento Notifiche Notifiche push tramite app Tapo Dimensioni ultra-compatte 8.54 x 8.68 x 11.77 cm

È possibile gestire Tapo C200 da 2 o più dispositivi?

Sì, basta installare l’app Tapo su più dispositivi (Android e iOS) ed effettuare il log-in con lo stesso account.

È possibile gestire Tapo C200 da remoto?

Sì, con l’app Tapo puoi gestire lefunzionalità di Tapo C200 anche da remoto. Assicurati però che la telecamera sia connessa alla rete wireless.

Posso collegare Tapo C200 alla rete Ethernet?

Tapo C200 supporta connessioni Wi-Fi 2.4GHz, non è compatibile con connessioni LAN/Ethernet.

Quante ore di registrazione posso archiviare su una Scheda Micro SD da 128GB?

Una scheda Micro SD da 128 GB può arrivare a memorizzare l’equivalente di circa 384h (16 giorni). Una volta terminato lo spazio di archiviazione, le nuove registrazioni sostituiranno automaticamente quelle salvate.

Posso utilizzare Tapo C200 come webcam?

Sì, grazie al protocollo RTSP Tapo C200 può essere impostata come webcam associata ad applicazioni come Skype, Zoom e Google Meet. Scopri come sul sito TP-Link.

Hai difficoltà nella configurazione? puoi risolverlo facilmente guardando il video di unboxing e configurazione pubblicato da tp-link in questa pagina

Video di alta qualità: visione notturna fino a 8 metri, risoluzione 1080p per immagini nitide e chiare; ottieni una visione dettagliata della stanza – movimento orizzontale fino a 360° e movimento verticale fino a 114°

Rilevazione movimento e notifiche istantanee: ricevi istantaneamente notifiche push dall’app quando viene intercettato un movimento; tp-link ha anche fornito una funzione avanzata di impostazione del tempo di registrazione specifico

Allarme acustico e luminoso integrato: innesca un effetto sonoro o luminoso per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati

Two-way audio: audio bidirezionale per comunicare con chi si trova in prossimità della telecamera

Supporta la registrazione in loop: supporto per microsd card fino a 128 gb; e supporta la registrazione in loop: la nuova registrazione sovrascriverà quella vecchia quando la memoria è piena; puoi guardare il video per sapere come abilitare questa funzione

Compatibile con alexa echo show: puoi provare il comando come “alexa, mostra la telecamera della porta principale”; assicurarsi che il firmware sia stato aggiornato all’ultimo

[Tapo Care] – Goditi l’archiviazione su cloud, il rilevamento delle persone, il rilevamento del pianto dei bambini, le notifiche di istantanee e funzionalità più avanzate con un piano di abbonamento Tapo. Piano di abbonamento di prova gratuito di 30 giorni incluso con l’acquisto