Tastiera Bluetooth Pieghevole: Prestazioni Superiori in Ogni Tocco

Se stai cercando una tastiera compatta, versatile e altamente funzionale, la nostra nuova Tastiera Bluetooth Pieghevole è la scelta perfetta per te. Con specifiche tecniche avanzate e un design elegante, questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni eccezionali in ogni situazione.

Caratteristiche Principali

Durata della vita dei tasti: 300W

I tasti sono progettati per resistere a un uso intensivo, garantendo una lunga durata di vita fino a 300.000 pressioni per ciascun tasto.

Versione Bluetooth: 3.0

Con la tecnologia Bluetooth 3.0, puoi connettere la tastiera a una vasta gamma di dispositivi senza fili, godendo di una connessione stabile e senza interruzioni.

Modalità di connessione: Bluetooth

Semplice da collegare e da utilizzare, basta accendere il Bluetooth sul tuo dispositivo e accoppiare la tastiera per iniziare a lavorare o giocare immediatamente.

Batteria: ricaricabile al litio

La tastiera è dotata di una batteria ricaricabile al litio che offre una lunga autonomia e può essere facilmente ricaricata tramite un cavo USB.

Capacità della batteria: 140mAh

Con una capacità di 140mAh, la batteria garantisce un uso prolungato senza necessità di ricariche frequenti.

Voltaggio di lavoro: 3.7V

Progettata per operare a un voltaggio di 3.7V, questa tastiera assicura un funzionamento stabile e affidabile.

Corrente di standby: 0.25mA

In modalità standby, la tastiera consuma solo 0.25mA, contribuendo a preservare la durata della batteria.

Corrente di lavoro dei tasti: < 3mA

La tastiera è estremamente efficiente, con un consumo di corrente inferiore a 3mA durante l’uso dei tasti.

Corrente di lavoro della piastra touch: < 8.63mA

Anche la piastra touch è ottimizzata per il risparmio energetico, con un consumo inferiore a 8.63mA.

Distanza di funzionamento: < 15m

Puoi utilizzare la tastiera fino a una distanza massima di 15 metri dal dispositivo connesso, offrendo grande libertà di movimento.

Ritardo: nessuno

Grazie alla tecnologia avanzata, non ci sono ritardi nella trasmissione dei dati tra la tastiera e il dispositivo, assicurando una risposta immediata ad ogni pressione.

Materiale dei tasti: ABS

I tasti sono realizzati in ABS di alta qualità, garantendo resistenza e una sensazione tattile piacevole e confortevole.

Numero di tasti anti-ghosting: non disponibile

Questa tastiera non dispone di un numero specifico di tasti anti-ghosting, ma garantisce comunque un’esperienza di digitazione fluida e precisa.

Numero di tasti: 64

La tastiera compatta è dotata di 64 tasti, offrendo tutte le funzioni essenziali senza ingombro eccessivo.

Conclusione

Questa Tastiera Bluetooth Pieghevole rappresenta una perfetta combinazione di design compatto, durata e prestazioni avanzate. Ideale per chi necessita di un dispositivo affidabile e portatile, è adatta sia per il lavoro che per il tempo libero. Non lasciare che una tastiera scadente rallenti la tua produttività: scegli la nostra tastiera Bluetooth pieghevole e scopri il piacere di una digitazione fluida e senza problemi.