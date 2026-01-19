Tastiera Apple Magic – Inglese

12.8 C
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €119.00 – €102.89

⭐ Valutazione: 5 / 5

Apple Magic Keyboard – English ​​​​​​​​​​​

Scopri il Tastierino Magico di Apple: Comodità e Tecnologia Avanzata

Il Tastierino Magico di Apple è progettato per offrire un’esperienza di scrittura confortevole e precisa. Ogni tocco viene registrato con accuratezza, garantendo una resa ottimale in ogni situazione.

Durata della Batteria e Connessione Senza Fili

La batteria integrata nel Tastierino Magico ha una durata così lunga che potrai scrivere per almeno un mese prima di doverla ricaricare. Inoltre, grazie alla tecnologia wireless, il tastierino si accoppia automaticamente al tuo Mac, consentendoti di iniziare a lavorare immediatamente.

Vantaggi Pratici:

  • **Connessione Facile**: Il tastierino si accoppia automaticamente al tuo Mac, senza bisogno di configurazioni complesse.
  • **Ricarica Pratica**: La presenza di una porta USB-C e di un cavo di ricarica in tessuto USB-C consente di collegare e ricaricare il tastierino facilmente attraverso la porta USB-C del Mac.

Acquista Ora e Scopri una Nuova Era di Scrittura

Con il Tastierino Magico di Apple, potrai godere di una esperienza di scrittura senza pari. Acquistalo ora e scopri come la tecnologia e il design possano unirsi per offrirti il massimo comfort e la massima efficienza nel tuo lavoro quotidiano!

