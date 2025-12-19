Tassi Europa fermi su mutui

La Banca Centrale Europea (Bce) ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di area euro. Il tasso sui depositi rimane al 2%, il tasso sui rifinanziamenti principali è fermo al 2,15% e il tasso sui prestiti marginali resta al 2,40%. Questa decisione riflette un quadro economico giudicato ragionevolmente stabile e privo di pressioni preoccupanti sul versante della crescita dei prezzi.

Nonostante ciò, il mercato dei mutui in Italia registra un aumento dei tassi praticati alle famiglie. Secondo i calcoli di Facile.it, il 2025 si chiuderà con un calo di circa 50 euro per la rata mensile di un mutuo variabile standard, passata da 666 euro di inizio anno a circa 617 euro. Tuttavia, sul fronte dei tassi fissi, l’anno è stato caratterizzato da un lieve inasprimento delle condizioni offerte ai consumatori.

Le ultime proiezioni della Bce indicano un’inflazione complessiva per la zona euro pari in media al 2,1% nel 2025, all’1,9% nel 2026 e all’1,8% nel 2027. La crescita economica dovrebbe essere più sostenuta rispetto alle proiezioni di settembre, trainata in particolare dalla domanda interna. Il Consiglio direttivo della Bce è determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine.

Per quanto riguarda i mutui, la scelta tra tasso variabile e tasso fisso dipende dalle proprie caratteristiche e dalle proprie esigenze. I tassi variabili offrono una rata più contenuta, ma comportano un rischio connesso alla possibile variazione del tasso. I tassi fissi, invece, garantiscono condizioni favorevoli e la certezza che la rata resti uguale per tutta la durata del mutuo.

In generale, le previsioni per il 2026 indicano che i tassi variabili non subiranno grosse variazioni, mentre i tassi fissi potrebbero continuare a crescere a causa dell’aumento dei rendimenti dei titoli europei. È importante considerare attentamente le proprie esigenze e le proprie caratteristiche prima di prendere una decisione.