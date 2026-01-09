Tasse turistiche in Europa

Le amministrazioni locali di diverse città europee stanno adottando misure fiscali per gestire l’overtourism, sostenere la manutenzione delle infrastrutture e preservare il patrimonio culturale e ambientale. Queste nuove tasse riguardano sia l’accesso a monumenti e aree urbane sia il pernottamento, e vanno da biglietti d’ingresso a siti fino a eco-tasse specifiche per aree naturalistiche.

A partire dal 1° febbraio, Roma introduce un biglietto d’ingresso per sei siti culturali fino ad oggi gratuiti, una mossa significativa che interessa soprattutto la celebre Fontana di Trevi. Per potersi avvicinare al monumento sarà necessario un pagamento di 2 euro, mentre osservarlo da lontano resterà gratuito. Anche Venezia conferma il ticket di accesso per i visitatori giornalieri senza pernottamento: in alcuni giorni selezionati tra aprile e luglio, sarà richiesto un contributo di 5 euro per entrare in città.

Nel Regno Unito, Edimburgo segna un primato diventando la prima città britannica a introdurre una tassa permanente sui pernottamenti. Dal 24 luglio, i visitatori dovranno corrispondere il 5% del costo della camera per ciascuna delle prime cinque notti. La tassa sarà abolita dopo la quinta notte, offrendo così un incentivo a soggiorni più lunghi e una gestione più equilibrata dei flussi turistici.

Anche aree naturalistiche e villaggi storici adottano nuove forme di tassazione per tutelare l’ambiente e regolare l’afflusso turistico. A partire dal 1° gennaio, Tenerife impone una eco-tassa per l’accesso ai sentieri più frequentati del Parco Nazionale del Teide. Il villaggio olandese di Zaans Schans introdurrà un ticket d’ingresso di 17,50 euro per i visitatori giornalieri. La capitale rumena Bucarest ha introdotto una tassa di soggiorno pari a 10 lei per notte, indipendentemente dalla tipologia di struttura ricettiva.