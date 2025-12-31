6.9 C
Tasse sulle vincite in Italia

In Italia, il mondo dei giochi e delle scommesse è regolamentato e gestito da agenzie fiscali come l’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli e da società convenzionate. Ogni vincita al gioco è soggetta a tassazione, con aliquote che variano in base all’ammontare della somma vinta e alla tipologia specifica del gioco. Le normative in materia sono evolute e oggi le regole sono più specifiche e dipendono strettamente dal tipo di gioco e dall’entità del premio.

La tassazione delle vincite da gioco in Italia segue un modello diversificato che include franchigie e aliquote differenti a seconda del tipo di gioco. Ad esempio, le vincite al Gratta e Vinci fino a 500 euro sono completamente esenti da tassazione, oltre questa soglia solo la parte dell’importo che eccede i 500 euro è soggetta a una tassazione alla fonte del 20%.

Anche le vincite al Lotto prevedono una franchigia di 500 euro, superata questa cifra l’aliquota applicata è dell’8%. Il SuperEnalotto applica una franchigia di 500 euro, oltre tale importo la tassazione è pari al 20%. Per le vincite del 10eLotto che superano i 500 euro, l’aliquota di tassazione è dell’11%.

Le tasse sulle vincite sono tassate alla fonte, il giocatore si vede consegnare direttamente il premio al netto delle imposte e non deve preoccuparsi di calcoli o versamenti successivi. Se il giocatore ha partecipato a giochi o scommesse tramite piattaforme che possiedono le opportune licenze e autorizzazioni, non è tenuto a inserire le vincite nella propria dichiarazione dei redditi. È però sempre consigliabile conservare la documentazione relativa all’operazione.

