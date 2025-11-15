Tasse sul carburante: l’Italia di fronte a un dilemma europeo

La discussione sulla tassazione dell’energia è attualmente al centro dell’attenzione a Bruxelles, dove i Paesi membri, compreso il governo italiano, devono esprimere il proprio voto. Si tratta di un tema complesso, parte del progetto “Fit for 55”, che mira a introdurre maggiori oneri fiscali su prodotti inquinanti. Un altro aspetto importante riguarda le normative del Green Deal, che promuovono l’uso delle auto elettriche.
L’Energy Taxation Directive impone minimi fiscali su carburanti ed energia, stabilendo che chi inquina di più debba pagare di più. La proposta di revisione vuole superare la tassazione basata sul volume, adottando criteri legati al contenuto energetico e all’impatto ambientale. Si cerca di eliminare esenzioni e sussidi dannosi, come quelli per il gasolio, per incentivare forme di energia meno inquinanti, sebbene la transizione richieda attenzione, soprattutto dato l’attuale costo elevato della mobilità.
Aggiungere nuove tasse sulle auto potrebbe aggravare ulteriormente la situazione per i cittadini, specialmente in un contesto di inflazione e rincari delle bollette energetiche che colpiscono privati e aziende, in particolare nel settore automotive, notoriamente energivoro.
La questione del diritto di veto complica ulteriormente il processo: ogni Paese membro può bloccare la proposta, bastando anche un solo voto contrario. Questo porta a tensioni tra Stati, con alcune nazioni che chiedono deroghe e altre che vogliono esenzioni specifiche. Le divergenze su biocarburanti ed e-fuel creano ulteriori stiramenti all’interno dell’Unione Europea.
Le prospettive di nuove tasse preoccupano gli utenti di auto a benzina o diesel, che si trovano già a dover affrontare difficoltà logistiche e costi elevati. La transizione energetica deve tenere in considerazione le capacità economiche dei vari Paesi, evitando di gravare sulle famiglie in difficoltà.