Tasse sui Montepremi: Sinner, Alcaraz e il Paradosso Fiscale

Jannik Sinner e le questioni fiscali legate ai montepremi tornano alla ribalta dopo la vittoria di Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025 in finale contro l’italiano. Secondo El Economista, Alcaraz sarebbe costretto a rinunciare al 46% dei suoi oltre 2,5 milioni guadagnati, a causa delle tasse spagnole. Tuttavia, Holger Rune, tennista danese, ha smentito parzialmente questa informazione, sottolineando che le tasse si pagano nel Paese in cui si svolge il torneo e che in Francia le aliquote potrebbero essere superiori.

La scelta di Sinner di trasferire la residenza a Montecarlo ha riacceso il dibattito in Italia. Molti interpretano questa mossa come un modo per ridurre l’impatto fiscale sui guadagni sportivi. Matteo De Lise, esperto fiscale, ha spiegato che in Italia i premi sportivi sono soggetti a una ritenuta del 20%, mentre le sponsorizzazioni seguono il regime Irpef con aliquote fino al 43% per guadagni oltre i 50.000 euro.

Risiedere a Montecarlo potrebbe portare vantaggi fiscali. Sinner potrebbe infatti beneficiare di crediti d’imposta per evitare la doppia imposizione su premi vinti all’estero. La gestione fiscale di un atleta come Sinner è complessa e richiede una pianificazione adeguata per ottimizzare il carico fiscale e rispettare le normative vigenti. I guadagni derivanti dai tornei e dalle sponsorizzazioni sono entrambi soggetti a tassazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com