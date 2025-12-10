6.7 C
mercoledì – 10 Dicembre 2025
Economia

Tasse record nell’Ocse

Da stranotizie
La tassazione sul lavoro ha portato gli introiti fiscali dei Paesi membri dell’Ocse a un livello record. Il rapporto medio tra imposte e Pil nei 36 Paesi dell’Ocse è arrivato al 34,1%, in aumento di 0,3 punti, dopo due anni di calo consecutivo.

Il rapporto tra imposte e Pil si estende su un raggio molto ampio: dal 18,3% del Messico al 45,2% della Danimarca. Anche in Italia, il rapporto tra imposte e Pil è arrivato al massimo livello degli ultimi anni, salendo al 42,8% contro il 41,5% del 2023 e il 42% del 2022.

L’aumento maggiore è stato osservato in Lettonia, dove il rapporto imposte/Pil è aumentato di 2,4 punti percentuali a causa di un aumento delle entrate derivanti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, dai contributi previdenziali e dall’imposta sul reddito delle società. La Slovenia si è classificata al secondo posto, con un aumento delle entrate fiscali di 1,9 punti percentuali grazie all’aumento dei contributi previdenziali.

La contrazione più marcata del rapporto imposte/PIL si è verificata in Colombia, con un calo di 2,2 punti percentuali dovuto principalmente a un calo delle entrate derivanti dall’imposta sul reddito delle società. Anche Corea e Norvegia hanno visto il loro rapporto imposte/PIL diminuire di oltre un punto percentuale.

Utilizzando un periodo di riferimento più lungo, 31 paesi OCSE presentano un rapporto gettito fiscale/PIL più elevato rispetto al 2010, con gli aumenti più pronunciati in Slovacchia, Giappone e Grecia. Tra i restanti sette paesi, Irlanda e Ungheria hanno registrato un rapporto gettito fiscale/PIL inferiore rispetto al 2010.

