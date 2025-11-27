Tasse piatte in Italia

La legge di bilancio introduce nuove misure fiscali che avranno impatti sulle buste paga dei lavoratori. Le tasse piatte saranno applicate ai premi di risultato e alle mance dei camerieri, con un’aliquota del 5% per i lavoratori dipendenti privati che guadagnano fino a 28 mila euro. Inoltre, viene prevista una tassazione agevolata del 15% per le somme erogate ai dipendenti che lavorano in notturno, nei festivi o nei giorni di riposo.

I calcoli del Sole 24 Ore indicano che le categorie che potranno trarre i maggiori vantaggi da queste misure sono i dipendenti il cui contratto prevede premi di produttività, così come chi lavora nell’ambito del turismo o chi è impegnato in turni notturni o nei giorni festivi. Il vantaggio medio per i lavoratori si colloca tra i 120 e i 270 euro annui.

La legge di bilancio prevede anche una tassazione sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali per i lavoratori dipendenti privati che guadagnano fino a 28 mila euro. Inoltre, viene rafforzata la “flat tax” sui premi di risultato, con un’aliquota che scende dall’attuale 5% all’1%, e il tetto massimo di “premio agevolato” sale da 3.000 a 5.000 euro.

Le misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio dovrebbero sottrarre alle casse statali 2 miliardi di euro di gettito Irpef. Inoltre, la legge di bilancio prevede un’aliquota al 15% su una parte del trattamento economico accessorio per i dipendenti pubblici, fino a un massimale di 800 euro.