Tasse piatte in Italia

Da stranotizie
La legge di bilancio introduce nuove misure fiscali che avranno impatti sulle buste paga dei lavoratori. Le tasse piatte saranno applicate ai premi di risultato e alle mance dei camerieri, con un’aliquota del 5% per i lavoratori dipendenti privati che guadagnano fino a 28 mila euro. Inoltre, viene prevista una tassazione agevolata del 15% per le somme erogate ai dipendenti che lavorano in notturno, nei festivi o nei giorni di riposo.

I calcoli del Sole 24 Ore indicano che le categorie che potranno trarre i maggiori vantaggi da queste misure sono i dipendenti il cui contratto prevede premi di produttività, così come chi lavora nell’ambito del turismo o chi è impegnato in turni notturni o nei giorni festivi. Il vantaggio medio per i lavoratori si colloca tra i 120 e i 270 euro annui.

La legge di bilancio prevede anche una tassazione sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali per i lavoratori dipendenti privati che guadagnano fino a 28 mila euro. Inoltre, viene rafforzata la “flat tax” sui premi di risultato, con un’aliquota che scende dall’attuale 5% all’1%, e il tetto massimo di “premio agevolato” sale da 3.000 a 5.000 euro.

Le misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio dovrebbero sottrarre alle casse statali 2 miliardi di euro di gettito Irpef. Inoltre, la legge di bilancio prevede un’aliquota al 15% su una parte del trattamento economico accessorio per i dipendenti pubblici, fino a un massimale di 800 euro.

