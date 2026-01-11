Tasse insostenibili per pub del Regno Unito

Più di mille pub del Regno Unito hanno deciso di vietare l’ingresso ai parlamentari del Partito Laburista come forma di protesta contro un aumento delle tasse giudicato insostenibile per un settore già in crisi. L’iniziativa, nata dal basso e diffusasi molto rapidamente, sembra aver quasi sortito gli effetti sperati, poiché l’esecutivo ha fatto sapere che l’aumento sarà ridimensionato.

Al centro dello scontro c’è la business rate, una tassa calcolata sul valore degli immobili non residenziali. L’imposta viene aggiornata periodicamente, ma quest’anno l’adeguamento coincide con la fine delle agevolazioni introdotte durante la pandemia per sostenere pub e altri esercizi commerciali. La fine degli sconti e l’aggiornamento della tassa porteranno a un aumento medio del 76 per cento delle business rate pagate dai pub.

La risposta dei gestori dei pub non si è fatta attendere, con cartelli che indicano un divieto di accesso ai parlamentari Laburisti in centinaia di locali. Alcuni episodi sono diventati particolarmente emblematici, come quello di Rachel Reeves, ministra delle Finanze, che è stata bandita dal pub che frequentava abitualmente. L’aumento della business rate è arrivato in un momento particolarmente delicato per il settore, stretto tra l’aumento dei costi di gestione, il caro affitti e il calo dei clienti. Il governo si è messo al lavoro su un pacchetto di aiuti che dovrebbe includere una riduzione della business rate.