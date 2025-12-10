Tasse in Umbria, Colosimo chiede riduzione

Il presidente della Corte dei Conti, Antonello Colosimo, terrà un’udienza pubblica sulla parifica del bilancio della Regione. Colosimo lascia la carica dopo 3 anni e il suo successore, Paolo Peluffo, esprimerà il suo giudizio in futuro.

Nell’intervista alla rubrica DiVenerdì, Colosimo ha espresso alcune considerazioni senza entrare nelle scelte politiche. La Corte dei Conti attende risposte sul perché sia stata consentita a Kpmg di effettuare una “due diligence” prima del conferimento ufficiale del mandato.

Inoltre, la Corte attende di capire come sia considerato percorribile il progetto dell’ospedale di Narni-Amelia, con una Asl già oberata di debiti e che dovrebbe accollarsi oltre 6 milioni di rata annua per 25 anni per restituire il prestito all’Inail.

Le parole di Colosimo sulla manovra delle tasse decisa dalla Giunta Proietti sono state particolarmente nette, sottolineando che “ci sono margini per la rideterminazione” e che “pensandoci meglio” si potrebbe ridurre il peso sulla comunità umbra.

Il consigliere regionale di opposizione Andrea Romizi ha diffuso un video con alcuni momenti dell’intervista di Colosimo su UmbriaTv, che ripropone le parole del presidente della Corte dei Conti.