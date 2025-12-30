Tasse in più per quasi tutti in Italia

La Legge di Bilancio porterà un’ondata di tasse in più per quasi la totalità dei cittadini. La Manovra, che vale complessivamente 22 miliardi, è stata venduta come quella che taglia le tasse, ma in realtà garantisce alle casse dello Stato 10,5 miliardi di euro di entrate in più. Il peso del prelievo fiscale graverà su banche e assicurazioni, ma saranno anche cittadini e imprese a pagare di più.

Sulle banche graveranno nuovi e maggiori prelievi fiscali grazie alle modifiche apportate alla disciplina degli extraprofitti e al rinvio della deduzione delle Deferred Tax Assets (DTA) per le banche. Le assicurazioni dovranno versare l’acconto dell’85% sui premi assicurativi di veicoli e natanti per l’anno precedente e tenere conto del rincaro dell’aliquota dovuta sulle polizze infortuni al conducente. In totale, gravano su banche e assicurazioni circa 5,65 miliardi di euro.

Il raddoppio della Tobin Tax colpisce il mondo della finanza, mentre il regime di dividenti delle holding subisce un restyling che permetterà alle casse dello Stato di garantirsi un’ulteriore entrata. Aumenta da 200.000 a 300.000 euro la flat tax per i Paperoni esteri che decidono di trasferirsi in Italia e raddoppia il versamento forfettario per eventuali familiari.

I cittadini dovranno fare i conti con le tasse più salate previste dalla Legge di Bilancio. L’aumento delle accise sulle sigarette e sui prodotti del tabacco impatterà su larga parte degli italiani, così come l’aumento delle accise sul gasolio. Inoltre, ci sarà un contributo di 2 euro su tutti i pacchi con valore inferiore a 150 euro provenienti dai Paesi extra Ue. I proprietari di immobili locati con affitti brevi dovranno pagare di più a causa delle modifiche previste per il prossimo anno.

I 10,5 miliardi di euro di tasse in più che lo Stato si troverà nelle proprie casse provengono da diverse fonti, tra cui l’aumento Irap per banche e assicurazioni, la disciplina degli extraprofitti per le banche, il rinvio del Dta per le banche, l’acconto dell’85% sui premi assicurativi dei veicoli e dei natanti, la Tobin tax, il cambio nel regime dei dividendi, l’aumento flat tax per i Paperoni che si trasferiscono in Italia, la rateizzazione delle plusvalenze per le imprese, le accise sigarette, le accise sui carburanti, la tassa sui pacchi e la stretta sugli affitti brevi.