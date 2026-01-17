Tasse in Italia: pressione fiscale aumenta

Negli ultimi quattro anni, le famiglie venete hanno beneficiato di una riduzione del carico fiscale di circa 3 miliardi di euro. Nonostante ciò, la pressione fiscale nazionale è tornata a crescere e si è attestata al 42,8 per cento. Secondo l’Ufficio studi della CGIA, l’aumento è dovuto principalmente al forte incremento dell’occupazione, che ha incrementato le entrate tributarie e contributive, e al maggiore prelievo richiesto alle grandi imprese, alle banche e alle assicurazioni.

Le ultime quattro Leggi di Bilancio varate dal governo hanno previsto diversi interventi a favore dei nuclei familiari, come l’innalzamento della soglia della flat tax per i lavoratori autonomi e il taglio del cuneo fiscale. Questi provvedimenti hanno ridotto il peso delle imposte sulle famiglie venete di 4,5 miliardi di euro, anche se considerando le risorse già stanziate dai governi precedenti e le misure di natura temporanea, il beneficio per i nuclei familiari veneti si attesta sui 3 miliardi di euro.

Il gettito è cresciuto grazie all’espansione dell’occupazione e ai rinnovi contrattuali, che hanno determinato un aumento delle retribuzioni e delle entrate tributarie e contributive. Inoltre, l’inasprimento del carico fiscale è stato alimentato da scelte normative, come la sospensione della deducibilità di specifiche voci di costo e l’abrogazione dell’Aiuto alla Crescita Economica. Banche e assicurazioni verseranno all’erario complessivamente 5,6 miliardi di euro in più a partire da quest’anno.

Il taglio del cuneo fiscale sul reddito da lavoro dipendente ha ridotto le tasse, ma una parte di questa contrazione viene ora contabilizzata come una uscita e non più come una riduzione di imposta. Grazie alla riduzione del cuneo fiscale, il reddito dei lavoratori dipendenti è cresciuto ben più delle retribuzioni e quasi in linea con l’inflazione, attenuando le perdite legate al fiscal drag e al mancato adeguamento delle retribuzioni all’inflazione.