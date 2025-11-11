Tasse e Irpef in Italia: l’illusione della redistribuzione

Il dibattito sulla manovra economica è acceso. Mario Turco, senatore del M5S, ha criticato le affermazioni del viceministro Leo riguardo alla riforma dell’Irpef e al taglio del cuneo, definendole infondate. Secondo Turco, la riduzione dell’Irpef promossa dal Governo è insufficiente, non in grado di compensare l’aumento dell’inflazione e delle imposte, che ha portato a un’erosione del potere d’acquisto dei cittadini.

Il senatore ha sottolineato che la pressione fiscale in Italia ha raggiunto livelli tra i più alti in Europa, con un Pil che si attesta al 42,8%. Inoltre, il gettito IVA è aumentato notevolmente, superiore di quasi 30 miliardi rispetto al passato, dimostrando che le riduzioni fiscali vengono compensate dai maggiori introiti fiscali su altri fronti.

Turco ha evidenziato che le scelte governative non alleggeriscono il carico fiscale complessivo, ma lo redistribuiscono in modo iniquo, lasciando invariato il peso sulle spese quotidiane delle famiglie. In risposta a questa situazione, il M5S propone una riduzione temporanea dell’IVA sui beni essenziali, come energia, carburanti e alimenti. Questa misura è vista come un intervento concreto e immediato per proteggere il potere d’acquisto dei cittadini, simile a quanto già realizzato in altri Paesi europei.

Infine, Turco ha esortato il Governo a smettere di illudere i cittadini con discorsi di redistribuzione e a intraprendere azioni concrete per ridurre le tasse sui beni primari, evidenziando la necessità di un segnale tangibile di equità fiscale e giustizia sociale.