Tasse ambientali in Portogallo

Lo Stato ha incassato 5.855 milioni di euro in tasse ambientali, corrispondenti al 5,7% del gettito fiscale e contributivo. Questa percentuale è leggermente superiore al dato precedente del 5,6% e risulta superiore alla media dell’Unione Europea, che si attesta al 5,2%.

I portoghesi hanno pagato in media 16 milioni di euro al giorno in tasse ambientali. Il gettito rappresenta il valore più alto in quasi due decenni, considerando che nel 2006 le tasse ammontavano a 4.641 milioni di euro. Dopo aver raggiunto il minimo storico nel 2012 con 3.683 miliardi, l’importo è aumentato nuovamente, eccezion fatta per gli anni 2020 e 2022 in cui ha superato di poco la soglia dei quattro miliardi.

L’esperto di energia di Deco Proteste, Pedro Silva, sottolinea che l’onere per i consumatori è particolarmente pesante e ritiene che la sostenibilità debba basarsi su tre pilastri fondamentali: ambientale, economico e sociale, sottolineando la necessità di un maggiore equilibrio tra questi aspetti.