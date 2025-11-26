Tasse a Pola in aumento

La Città di Pola si appresta a deliberare su severali proposte importanti durante la quinta sessione ordinaria del Consiglio municipale, in programma domani sera. Il presidente Valter Boljunčić ha allegato un corposo ordine del giorno che comprende il rincaro dei tributi locali, la pianificazione ambientale e le opere pubbliche prioritarie, tra cui l’ampliamento della tangenziale.

Prima di iniziare le deliberazioni, i consiglieri saluteranno le colleghe Sanja Kljajić-Dakić e Paole Orlić, nominate responsabili di due Dipartimenti dell’amministrazione municipale e quindi promosse dirigenti. Al loro posto, occuperanno i seggi vacanti Elvis Peršić e Danijela Križman, che presteranno giuramento di fedeltà alle leggi e alla costituzione.

Il sindaco Grbin ha previsto un aumento del bilancio di previsione e chiede ai contribuenti di Pola un aumento del gettito fiscale. Tra le proposte, ci sono l’aumento dei forfait per le locazioni turistiche da 100 a 150 euro, l’aumento dell’aliquota di base dell’addizionale locale all’imposta sul reddito e l’aumento della base imponibile dell’imposta comunale.

Il Consiglio dovrebbe inoltre deliberare in materia di pianificazione ambientale, aggiornando il Piano territoriale della Città di Pola e il Piano urbanistico generale della Città di Pola. Sarà anche discusso l’ampliamento della tangenziale e le linee programmatiche e finanziarie del Teatro Popolare Istriano per il triennio 2027-2030.