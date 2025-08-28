Tassazione buyback: le banche italiane sotto esame

Si sta intensificando il dibattito all’interno della maggioranza riguardo a un possibile intervento sulle banche per finanziare il taglio delle tasse per il ceto medio. Dopo le affermazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è stato Matteo Salvini a sostenere che le banche, che hanno registrato profitti significativi, potrebbero contribuire alla crescita del Paese.

Una proposta circolata prevede di tassare il buyback, la pratica mediante la quale le aziende riacquistano le proprie azioni nel mercato, incrementando così il valore delle azioni rimaste. Si sta valutando se applicare questa tassazione solamente alle banche o estenderla ad altre società, comprese le assicurazioni.

Forza Italia si oppone a questa idea, con il vicepremier Antonio Tajani che afferma che tutte le aziende devono pagare le tasse, ma non deve esserci una “persecuzione” delle banche. Tajani sottolinea l’importanza del dialogo piuttosto che delle imposizioni.

Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, ha spiegato le ragioni dell’opposizione alla tassazione sul buyback. Secondo lui, tale misura penalizzerebbe i risparmiatori e disincentiverebbe gli investimenti proprio in un periodo in cui è necessario aumentare il capitale per far crescere l’economia. Inoltre, la tassazione retroattiva potrebbe allontanare investitori istituzionali e influire negativamente sulla reputazione dei mercati italiani.

Attualmente, i rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (Abi) non sono stati consultati riguardo a queste ipotesi. Le banche hanno un accordo che dovrebbero rispettare, e la sicurezza del diritto è fondamentale per attrarre investimenti e garantire il finanziamento alle imprese. Nel recente biennio, le principali banche hanno effettuato significativi buyback, mostrando l’importanza di queste pratiche per la remunerazione degli azionisti.