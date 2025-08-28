27.7 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Economia

Tassazione buyback: le banche italiane sotto esame

Da StraNotizie
Tassazione buyback: le banche italiane sotto esame

Si sta intensificando il dibattito all’interno della maggioranza riguardo a un possibile intervento sulle banche per finanziare il taglio delle tasse per il ceto medio. Dopo le affermazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è stato Matteo Salvini a sostenere che le banche, che hanno registrato profitti significativi, potrebbero contribuire alla crescita del Paese.

Una proposta circolata prevede di tassare il buyback, la pratica mediante la quale le aziende riacquistano le proprie azioni nel mercato, incrementando così il valore delle azioni rimaste. Si sta valutando se applicare questa tassazione solamente alle banche o estenderla ad altre società, comprese le assicurazioni.

Forza Italia si oppone a questa idea, con il vicepremier Antonio Tajani che afferma che tutte le aziende devono pagare le tasse, ma non deve esserci una “persecuzione” delle banche. Tajani sottolinea l’importanza del dialogo piuttosto che delle imposizioni.

Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, ha spiegato le ragioni dell’opposizione alla tassazione sul buyback. Secondo lui, tale misura penalizzerebbe i risparmiatori e disincentiverebbe gli investimenti proprio in un periodo in cui è necessario aumentare il capitale per far crescere l’economia. Inoltre, la tassazione retroattiva potrebbe allontanare investitori istituzionali e influire negativamente sulla reputazione dei mercati italiani.

Attualmente, i rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (Abi) non sono stati consultati riguardo a queste ipotesi. Le banche hanno un accordo che dovrebbero rispettare, e la sicurezza del diritto è fondamentale per attrarre investimenti e garantire il finanziamento alle imprese. Nel recente biennio, le principali banche hanno effettuato significativi buyback, mostrando l’importanza di queste pratiche per la remunerazione degli azionisti.

Articolo precedente
Confronto elettorale in Ancona tra Acquaroli e Ricci
Articolo successivo
Attacchi russi su Kiev, l’Italia conferma il no a missione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.