Tassare la prostituzione come un lavoro

La prostituzione secondo Matteo Salvini “è un lavoro da regolamentare”. Durante una diretta social del 5 gennaio, il leader della Lega ha ribadito la sua posizione a favore della riapertura delle case chiuse, sostenendo che sia necessario “togliere le persone dalle strade, regolamentare, controllare e tassare” ciò che considera un lavoro riconosciuto in paesi come Svizzera, Austria e Germania. Salvini ha espresso il desiderio di proteggere donne e uomini sfruttati, affermando di non voler esprimere giudizi morali sulla questione.

Inoltre, ha commentato il caso della governatrice grillina della Sardegna, citando la sua rimozione come una “figuraccia” e auspicando che i sardi possano tornare a votare rapidamente per eleggere un governatore che rispetti le regole. “Le regole valgono per tutti, anche per i grillini”, ha aggiunto.

Riguardo ai dati della Polizia stradale, Salvini ha fatto notare il calo degli incidenti e delle vittime con il nuovo Codice della strada, esortando la fiducia nei confronti delle autorità piuttosto che nei politici e precisando che il limite di consumo alcolico non è stato né alzato né ridotto. Ha anche affermato che le persone possono continuare a bere come l’anno precedente, anche in occasioni di eventi sportivi come il derby Roma-Lazio o Milan-Inter.

In merito al generale Vannacci, Salvini lo ha definito “un grande” e confermato la sua permanenza nella Lega, sottolineando che contribuirà a rendere grande l’Italia. Ha anche rivelato di averlo sentito di recente.

Infine, Salvini ha commentato favorevolmente la visita di Giorgia Meloni da Donald Trump, evidenziando temi come la pace, la collaborazione industriale e commerciale, la sicurezza e la liberazione di Cecilia Sala. Ha sostenuto che, mentre altri politici in Italia e in Europa lo attaccano, la Lega si schiera a favore di Trump, esclamando “Go Donald Go!”.

In sintesi, Salvini presenta una visione forte di regolamentazione della prostituzione, una critica alla politica locale in Sardegna, e una campagna a sostegno della sicurezza stradale e delle relazioni internazionali sotto la leadership di Meloni e Trump.