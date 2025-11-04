15.8 C
Tassa sulle banche in Italia: effetti e prospettive per Pmi

Da stranotizie
L’aumento della tassazione sulle banche è un tema dibattuto, ma le misure attuali del governo potrebbero non risolvere i problemi strutturali del sistema bancario italiano. Oggi, il mercato conta meno di 200 banche, sempre più grandi e interconnesse con la finanza globale. Tuttavia, chiudono sportelli e il credito, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e il Terzo settore, diminuisce.

In un contesto oligopolistico, il potere delle banche cresce, rendendo fondamentale una supervisione pubblica forte e indipendente. Attualmente, il governo appare subordinate alle influenze della grande finanza, e le sue politiche non affrontano le problematiche strutturali del mercato. La nuova tassa sugli extra-profitti bancari prevede un gettito di circa 10-12 miliardi nel triennio, ma impatta in modo diverso su grandi e piccole istituzioni: le prime possono affrontare l’erosione dei profitti con più facilità, mentre le seconde rischiano un significativo calo della loro capacità di offrire credito.

Le banche medie e piccole, fondamentali per il territorio e le PMI, subiscono maggiori restrizioni e potrebbero essere costrette a comprimere i dividendi e ridurre l’erogazione dei prestiti. Ciò favorisca la concentrazione del mercato bancario, aumentando il potere delle grandi banche a scapito delle realtà locali.

Un approccio più efficace sarebbe orientarsi verso la promozione di banche territoriali e innovative, capaci di fornire prestiti a PMI e iniziative di sostenibilità. L’obbiettivo dovrebbe essere ridurre la concentrazione del mercato e stimolare l’allocazione di più credito nel sistema economico, incentivando così lo sviluppo piuttosto che penalizzare le piccole banche.

