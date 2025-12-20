Tassa sulla salute per frontalieri Italia Svizzera

Il consigliere comunale Furio Artoni di Azione civica e stati generali del centrodestra per Luino ha pubblicato un comunicato riguardo alla tassa sulla salute per i frontalieri. Il decreto di attuazione di questa tassa, che varia da 30 a 200 euro al mese, è stato recentemente emanato.

Il problema iniziale era la perdita di medici e infermieri negli ospedali di confine a causa degli stipendi più alti offerti in Svizzera. La prima mossa fu tagliare 40 milioni ai comuni di frontiera, ma poi si è fatto marcia indietro a causa delle proteste.

Successivamente, è stata applicata una tassa sulla salute per i frontalieri, che rischia di compromettere cinquant’anni di rapporti con la Svizzera. La mozione contro la tassa sulla salute è stata presentata e approvata in consiglio comunale a Luino, che è il primo comune a prendere una decisione netta contro questa tassazione considerata ingiusta e incostituzionale.

La legge prevede che i 60.000 italiani che lavorano in Svizzera paghino tra 30 e 200 euro al mese per usare il servizio sanitario nazionale, ma non è chiaro come venga calcolato lo stipendio “netto svizzero” e chi controlla i dati. La Svizzera non è obbligata a fornire questi dati e non lo farà.

Italia e Svizzera avevano firmato un accordo in base al quale i frontalieri pagavano tasse ridotte all’80% e la Svizzera versava alle regioni italiane il 40% del gettito. Tuttavia, l’Italia ha deciso unilateralmente di introdurre una tassa che non era prevista dagli accordi, violando il principio di “niente doppie imposizioni”.

La tassa dovrebbe sostenere il servizio sanitario delle aree di confine, ma queste aree già ricevono una compensazione svizzera per lo stesso scopo. Il vero problema è la fuga di medici e infermieri in Svizzera per stipendi più alti, e la soluzione sarebbe pagare loro stipendi migliori, ma invece è stata introdotta una tassa ingiusta e dannosa.

I rischi di questa tassa sono molteplici, tra cui migliaia di ricorsi, sospensioni dei giudici, bocciatura della Corte Costituzionale, e la Svizzera potrebbe congelare la compensazione, lasciando le regioni con meno soldi. Il governo potrebbe essere costretto a fare marcia indietro.