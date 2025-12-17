Tassa sui pacchi online in Italia

Il governo sta studiando l’introduzione di una tassa di 2 euro per i pacchi contenenti merci dal valore inferiore ai 150 euro. Inizialmente, la misura avrebbe dovuto riguardare solo le spedizioni extra-UE, per colpire l’e-commerce cinese, ma è stata dichiarata illegittima dall’Unione Europea in quanto si sarebbe tradotta in un dazio vero e proprio, di cui Bruxelles ha competenza esclusiva.

La tassa colpirà tutti i pacchi sotto i 150 euro, compresi quelli spediti e in arrivo in Italia. Ciò significherà una stangata per i consumatori italiani, in particolare per coloro che fanno acquisti online con frequenza. La soglia dei 150 euro è alta, quindi la tassa graverebbe su quasi tutti i pacchi ricevuti. Una famiglia che effettuasse 3-4 acquisti online al mese subirebbe un aggravio di 72-96 euro all’anno.

L’Unione Europea prevede di porre fine all’esenzione dai dazi per i pacchi sotto i 150 euro, che nel 2024 ammontavano a 4,6 miliardi, per il 90% provenienti dalla Cina. Il gettito sarebbe ripartito tra gli stati in cui avviene l’ingresso e le casse comunitarie secondo uno schema 25-75%. La tassa di 2 euro sui piccoli pacchi in Italia potrebbe avere un impatto notevole sui piccoli acquisti e disincentivarli del tutto. Ad esempio, su un pacco del contenuto di 5 euro, la tassa peserebbe per il 40%.

La tassa di 2 euro sui pacchi verrebbe versata dal venditore, ma il consumatore se la troverebbe caricata sul prezzo finale. Gli ordini di poche decine di euro potrebbero essere penalizzati dal caricamento delle spese di spedizione, a meno di non beneficiare di un’esenzione per l’iscrizione a un programma premium. La tassa sui pacchi contro la libertà del consumatore colpisce i venditori indiscriminatamente, con una logica paternalistica che cozza con la difesa del libero mercato e la libertà del consumatore.