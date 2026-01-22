9.7 C
Tassa sui pacchi, l’Italia perde competitività

Da stranotizie
L’introduzione anticipata della tassa sui piccoli pacchi di 2 euro sta producendo effetti negativi sul settore del commercio e della logistica. Secondo Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, l’Italia sta perdendo competitività a vantaggio di altri Paesi europei limitrofi, che hanno già accaparrato i voli cargo che prima sceglievano l’Italia.

La Mazzetti ha annunciato la presentazione di un emendamento al Dl milleproroghe per posticipare l’introduzione della tassa al primo luglio prossimo. I colossi extraeuropei, secondo la parlamentare, già aggirano i limiti e inondano il mercato italiano con merce di bassa qualità, facendola entrare da altri snodi europei.

L’obiettivo della proposta di modifica è quello di avere una normativa, una legislazione e una tassazione uniforme su tutto il territorio europeo. La Mazzetti chiede che il Governo valuti attentamente questa proposta per tutelare il settore del commercio e della logistica, strategico per l’Italia.

Il provvedimento è all’esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, dove è stato fissato per la sera il termine per la presentazione dei relativi emendamenti.

