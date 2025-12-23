Tassa sui pacchi dall’estero in Italia

La tassa sui pacchi è stata confermata e il testo approvato è quello dell’emendamento alla legge di bilancio firmato da cinque senatori di Fratelli d’Italia. Il comma 1-bis dell’articolo 29 stabilisce l’istituzione di un contributo per coprire le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Il contributo si applica alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea e di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo sarà pari a 2 euro per ciascuna spedizione e sarà riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni. La norma diventerà realtà dal 1° gennaio e chi fa acquisti dai siti di e-commerce dovrà pagare una piccola tassa, pari a 2 euro, se la propria spedizione arriva da un Paese che non fa parte dell’Unione europea e ha un valore fino ai 150 euro.

Non ci sarà nessun sovrapprezzo sui pacchi e le spedizioni che arrivano dall’Italia o da altri Paesi Ue o su quelle che pur provenendo da Paesi extra-comunitari hanno un valore superiore ai 150 euro. L’obiettivo della nuova legge è quello di proteggere le imprese locali dall’invasione di prodotti a basso costo di provenienza extra-Ue. Secondo le stime, sono 327 milioni le spedizioni su cui si applicherà la gabella di due euro.