Tassa sui cani in Alto Adige ritirata dopo polemiche

In Alto Adige, la proposta di introdurre una tassa sui cani è stata definitivamente abbandonata. Il promotore dell’iniziativa, l’assessore provinciale Luis Walcher, aveva pensato alla misura come un modo per contribuire alle spese per la pulizia dei rifiuti lasciati dai cani nelle strade.

Tuttavia, la proposta ha suscitato forti opposizioni. Albergatori e associazioni animaliste hanno protestato, sottolineando l’impatto negativo sul turismo e il rischio di un aumento degli abbandoni. Anche i proprietari di cani si sono detti contrari a quella che sarebbe stata la prima tassa del suo genere in Italia.

La decisione di non approvare la tassa è arrivata quando la destra italiana, che fa parte della giunta provinciale insieme alla SVP, ha comunicato che non avrebbe sostenuto la misura in aula. Senza il consenso necessario, Walcher ha dovuto ritirare la proposta.

Nonostante il ritiro della tassa, rimane in vigore in Alto Adige la profilazione genetica dei cani. Questo provvedimento mira a collegare ogni animale al proprio proprietario in caso di sanzioni, ma finora solo una parte dei cani è stata sottoposta all’esame genetico. Pertanto, il problema dei rifiuti lasciati in strada dai proprietari incivili continua a essere irrisolto.