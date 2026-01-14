Tassa ombra a Cattolica

I commercianti di Cattolica sono preoccupati per la cosiddetta tassa sull’ombra, un tributo che riguarda l’occupazione di suolo pubblico e prevede un prelievo per ogni pezzo di ombra proiettata su strade, marciapiedi e aree comunali. Questa tassa include dalle tende da sole alle insegne pubblicitarie, passando per cartelloni e altri impianti. Fabiana Gabellini, titolare di un negozio nel centro di Cattolica, definisce questa tassa “insensata” e afferma che in un momento di crisi come quello attuale, si tratta di un’ulteriore voce di spesa che grava su commercianti che già fanno fatica ad andare avanti.

Gabellini porta esempi concreti, come il proprio canone annuo di 123 euro e quello di colleghi che arrivano a pagare anche 600 euro. L’amministrazione comunale replica che ogni attività economica a Cattolica è soggetta a regolamentazioni precise, tra cui il pagamento del canone unico patrimoniale. L’assessora alle attività economiche Elisabetta Bartolucci sottolinea che l’amministrazione è attenta alle esigenze dei cittadini e che ogni richiesta è valutata dai competenti uffici per intervenire nel modo migliore possibile.

Tuttavia, viene ricordato che eliminare anche una piccola imposta significa rinunciare a risorse che servono al bilancio comunale e che dovrebbero essere recuperate altrove. La tassa sull’ombra è sempre esistita a Cattolica, con eventuali esenzioni valutate caso per caso. L’assessora afferma che la flessione degli acquisti è un fenomeno generale e non imputabile al comune, e che l’amministrazione lavora per sostenerle le attività commerciali.