lunedì – 1 Dicembre 2025
Economia

Tassa di imbarco a Genova

Tassa di imbarco a Genova

La sindaca di Genova, Silvia Salis, e il vicesindaco, assessore al Bilancio e ai Rapporti tra porto e Città, Alessandro Terrile, hanno risposto alla polemica sollevata dall’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale relativa alla tassa d’imbarco di tre euro a passeggero introdotta dalla giunta. Secondo loro, l’introduzione di questa tassa è l’adempimento di un accordo sottoscritto dall’allora sindaco di Genova, Marco Bucci, con il governo.

Ritengono ragionevole che chi utilizza la città e le sue infrastrutture per imbarcarsi su crociere e traghetti contribuisca alle spese di gestione della città, come già fanno i turisti soggetti a imposta di soggiorno in altre città italiane. Inoltre, non credono che tre euro di addizionale a passeggero, con esclusione dei residenti a Genova e nelle isole, porteranno le compagnie a scegliere altri approdi, considerando i costi di spostamento per raggiungere e visitare il capoluogo ligure.

La giunta ha convocato un incontro con le associazioni rappresentative di armatori e terminalisti, allargato anche all’Autorità di sistema portuale, per avviare un confronto sulle modalità applicative della tassa.

