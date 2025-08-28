30.7 C
Task Force Farnesina contro i dazi sui formaggi italiani

Antonio Tajani ha attivato una Task Force presso la Farnesina per affrontare la questione dei dazi extra imposti al Parmigiano Reggiano e al Grana Padano. Le dogane degli Stati Uniti, a New York e New Jersey, hanno applicato due dazi contemporaneamente: uno del 15% e un importo fisso di circa 2,2 € al chilo. Questa decisione, contraria a un accordo commerciale tra UE e USA, rischia di raddoppiare il carico fiscale su questi prodotti.

L’accordo, in vigore dal 7 agosto 2025, stabilisce una tariffa del 15% “all-inclusive”, evitando l’accumulo di aliquote aggiuntive. Il ministro Tajani ha quindi inviato istruzioni all’ambasciata statunitense, all’Agenzia UE per il Commercio e all’ambasciata italiana a Washington per garantire il rispetto di tale accordo e proteggere la filiera produttiva.

I consorzi del settore sono intervenuti. Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, ha denunciato l’aggiunta di un dazio del 15%, mentre Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano, ha evidenziato che le autorità portuali richiedono sia il costo fisso di due dollari al chilo sia il dazio del 15%, arrivando a quasi il 30% del valore del prodotto.

Recentemente, un decreto statunitense ha abbassato il dazio sul Parmigiano dal 25% al 15%. Nonostante ciò, Bertinelli ha avvertito che i costi di produzione elevati potrebbero portare i prezzi al consumo oltre i 55 $/kg.

L’Italia ha richiesto garanzie formali per il rispetto del dazio del 15%, sottolineando l’importanza del dialogo con Washington. I consorzi chiedono chiarimenti rapidi per evitare l’impatto negativo di questo errore.

