Taser in Italia: diritti umani a rischio e controversie crescenti

Nel 2022, il taser è stato incluso nell’equipaggiamento delle forze dell’ordine, suscitando numerose polemiche. Diverse associazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International, denunciano i rischi legati all’uso di questo strumento. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia, ha illustrato le preoccupazioni in merito.

Amnesty ha condotto vari studi sull’arma, tra cui uno che documenta oltre 500 decessi negli Stati Uniti a seguito del suo utilizzo. Noury sottolinea che la definizione di “arma non letale” è fuorviante; la Axon, produttrice dei taser, indica infatti una possibilità di morte in uno su quattrocento casi, a seconda dell’uso e delle condizioni della persona coinvolta.

Riguardo all’uso in Italia, Noury afferma che servirebbero sentenze per un giudizio preciso, ma riconosce che ci sono stati decessi. Dal 2023, sette persone sono morte a causa del taser, di cui cinque nel 2025. Secondo lui, le forze di polizia dovrebbero riconsiderare l’uso di queste armi.

Noury menziona anche una mancanza di trasparenza sui rischi legati all’arma e una narrativa rassicurante che non riflette la realtà. Le forze dell’ordine devono sempre avvisare l’assistenza sanitaria, consapevoli del rischio di fatalità. Tuttavia, si dovrebbe investire di più nella formazione degli agenti piuttosto che aumentare la distribuzione di taser.

Infine, Noury critica l’estensione della sperimentazione del taser alle polizie locali nei piccoli comuni, avvertendo che potrebbe diventare un’arma di uso comune. Amnesty chiede un trattato sul commercio di strumenti potenzialmente letali, incluso il divieto dei taser a contatto diretto, per evitare il loro utilizzo da parte di forze repressive.