“Già un paio d’anni fa, prima che le autorità garanti della privacy sollevassero dubbi, il nostro Comitato Etico aveva valutato che non c’erano i presupposti e anzi c’erano rischi di utilizzi malevoli”: chi parla è Loris Angeloni, amministratore delegato di Axon Italia, e quello di cui parla è la tecnologia di face recognition che l’azienda potrebbe usare per le bodycam adottate da 18mila dipartimenti di polizia in tutto il mondo. Potrebbe usare, ma ha deciso di non usare.

Angeloni ci ha detto queste cose a Italian Tech qualche giorno prima che il Parlamento europeo dichiarasse chiaramente il suo “no” all’uso dell’intelligenza artificiale per la sorveglianza di massa fatta dalle forze dell’ordine e il fatto che ce le abbia dette è importante perché, anche se pochi lo sanno, sino al 2017 l’azienda per cui lavora si chiamava Taser. Ha sede a Scottsdale, nello Stato americano dell’Arizona, e si chiamava così perché i suoi fondatori, i fratelli Patrick e Tom Smith, sono quelli che l’hanno inventato, il taser.

Soprattutto, è importante perché Axon, che ha 2mila dipendenti negli Usa e altri 350 nel resto del mondo, di cui un centinaio in Europa, ha praticamente il monopolio del law enforcement, visto che fornisce i suoi dispositivi agli agenti di oltre 100 Paesi del mondo. E dallo scorso luglio, fra questi Paesi c’è anche l’Italia.

Che cosa fa Axon in Italia

In realtà da noi c’era anche prima, ma solo in via sperimentale (i test erano iniziati nel 2014, con il cosiddetto decreto Stadi del ministro Alfano). Ora no, ora è ufficiale, perché Axon ha vinto la gara d’appalto europea per fornire i taser a polizia di Stato, carabinieri e guardia di Finanza: “L’Italia ne ha comprati 4500, insieme con le cartucce necessarie e i contratti per i servizi di assistenza, manutenzione e formazione”, ci ha spiegato Loris Angeloni, amministratore delegato Axon Italia, in una lunga e interessante videochiacchierata.

Quindi i poliziotti (e i carabinieri e i finanzieri) italiani, vanno già in giro con il taser alla cintura? Non ancora: “Una prima fase dell’addestramento è terminata, ma l’uso vero e proprio inizierà a partire della seconda metà di novembre”, ci ha detto ancora Angeloni. Perché? “Perché gli agenti da formare sono tanti, circa 250mila persone, comprendendo anche quelli della Penitenziaria (che però al momento sono esclusi dalla fornitura, ndr)”.

L’impegno di Axon nel nostro Paese non si limita a questo: l’azienda fornisce le sue bodycam, il software e l’accesso al sito su cui vengono memorizzate le immagini (si chiama evidence.com) a molti corpi di vigilanza privati e soprattutto a 150 comandi di polizia Municipale; non solo: i taser sono stati acquistati anche dai vigili urbani di Ravenna, Venezia e Udine. Angeloni ci ha raccontato che “il ministero dell’Interno ha mostrato interesse anche per questi dispositivi (le bodycam, ndr), ma per questioni normative non potevano essere compresi nella stessa gara d’appalto. Però è possibile che se ne parli in un secondo momento”.

Una bodycam di Axon

Bodycam, droni e IA: la polizia diventa hi-tech

Nel suo catalogo, Axon ha molti dispositivi che possono essere utili alle forze dell’ordine, oltre alla nota pistola stordente: ci sono anche droni da utilizzare per pattugliamenti dall’alto, ma le bodycam, indossate dagli agenti prima di entrare in azione, sono sicuramente le più interessanti dal punto di vista tecnologico.

L’ultima versione, chiamata Body 3, è dotata di intelligenza artificiale, è in grado di attivarsi autonomamente se sente il suono di uno sparo, riconosce oggetti e persone e ha anche la funzione text-to-speech, cioè può trascrivere sotto forma di testo, come fossero appunti, le conversazioni ascoltate dal poliziotto che la indossa. Sarebbe anche in grado di riconoscere le facce, così da capire se il volto della persona inquadrata è compreso in qualche database di ricercati o pregiudicati, ma ancora non lo fa: “Nei test, il nostro algoritmo di face recognition si è dimostrato più accurato e preciso di quello che usa Facebook per suggerire i tag nelle foto – ci ha spiegato Angeloni – Però abbiamo deciso di non utilizzarlo”. Non ancora, come abbiamo visto: “Lo usiamo per la categorizzazione delle riprese (per capire se nel video si vede la scena di un omicidio, di un incidente stradale, di una rapina e così via, ndr) e per il conteggio rapido delle persone presenti in una stanza”; con qualche vantaggio in più: “La nostra IA è in grado di effettuare l’oscuramento automatico dei volti, di nascondere il colore della pelle di chi viene inquadrato e pure gli oggetti ritenuti sensibili”. Serve, per esempio, per tutte quelle occasioni in c’è la necessità di rendere pubblico un filmato, senza però divulgare l’identità delle persone inquadrate.

Un altro dispositivo particolarmente evoluto è la telecamera Fleet 3, usata sulle auto della polizia americana da fine 2020 e presto in arrivo anche in Italia: “L’intelligenza artificiale di cui è dotata le permette di leggere da sola le targhe dei veicoli che incontra, di confrontarle con quelle presenti nei database delle forze dell’ordine e di avvertire i colleghi umani della presenza di un riscontro”. In Europa non viene ancora utilizzata, anche perché è necessario allenare gli algoritmi al riconoscimento delle diverse targhe dei Paesi dell’Ue, che è un processo piuttosto lungo: per la prima release, Axon ha acquistato nel 2017 due società specializzate in questo tipo di operazioni e sono serviti un paio d’anni prima che la Fleet 3 fosse pronta all’uso.

L’addestramento con la realtà virtuale e il caso di Minneapolis

Così come i dispositivi, e forse ancora di più, è importante che anche gli agenti vengano allenati e formati all’uso di queste nuove tecnologie. Soprattutto per evitare quello che è accaduto lo scorso aprile a Minneapolis, nello Stato americano del Minnesota, dove un agente ha estratto la pistola credendo di estrarre il taser, ha fatto fuoco e ucciso un giovane afroamericano: “L’addestramento è fondamentale – ci ha confermato Angeloni – ma negli Usa c’è anche un problema sociale di facilità di accesso alle armi da fuoco, che aumenta per gli agenti la probabilità di trovarsi a dover fronteggiare persone armate”. Questo ha conseguenze sulle cosiddette regole d’ingaggio: “In Europa si parla di fermare la minaccia con una reazione proporzionata a essa, negli Usa di fermare la minaccia e basta, a ogni costo”. Insomma, negli Stati Uniti è probabile che il primo istinto di un rappresentante delle forze dell’ordine sia quello di estrarre un’arma, cosa che invece in Europa non accade, o accade molto meno: “Per evitare casi come quello di Minneapolis – ci ha detto ancora Angeloni – il consiglio dato da Axon agli agenti è di tenere il taser e la pistola su due lati diversi del corpo, anche a due altezze diverse, così da ridurre il rischio di confusione, perché per estrarre l’uno o l’altra si devono compiere due gesti completamente diversi”.

Per questo, quando i Paesi comprano una fornitura di pistole stordenti, acquistano anche un pacchetto di sessioni di formazione. La versione più evoluta è quella che l’azienda chiama Empathy Training: “Da ottobre 2018 usiamo visori per la realtà virtuale (gli Oculus Go, ndr) per consentire agli agenti di capire come affrontare le situazioni più difficili, anche mettendosi nei panni della persona in crisi – ci aveva spiegato Angeloni l’anno scorso – Il primo scenario che abbiamo creato permetteva di simulare interazioni con persone colpite da schizofrenia, poi ne abbiamo aggiunto altri che permettono di confrontarsi con persone affette da autismo e con quelle che minacciano il suicidio”. Usando la realtà virtuale, l’idea è di fare sì che il poliziotto possa vedere la situazione dal suo punto di vista e anche da quello di quelli che si trova di fronte: “Negli Stati Uniti lo facciamo anche con i nostri Vr Truck, camion realizzati in collaborazione con Htc che ci permettono di raggiungere le stazioni di polizia con tutto l’equipaggiamento necessario per allestire una stanza di allenamento in realtà virtuale. Stiamo valutando di fare qualcosa del genere anche in Europa, magari anche in Italia”.

Dortmund, un poliziotto tedesco si allena all’uso del taser

Eliminare le armi da fuoco entro 10 anni

Lo scopo è duplice: salvare vite e anche ridurre (o azzerare) l’uso delle armi da fuoco, perché l’intenzione di Axon, ribadita più volte dal suo amministratore delegato, è quella di “avere solo armi non letali entro i prossimi 10 anni”. Quanto al salvare vite e al contributo dei taser in questo senso, le statistiche di Axon (la fonte dei dati è questo pdf) dicono che nell’ultima decina d’anni la pistola stordente è stata usata oltre 4,3 milioni di volte in tutto il mondo e solo negli Stati Uniti avrebbe salvato oltre 235mila persone da ferite gravi, gravissime o mortali, offrendo ai poliziotti un’alternativa rispetto ad armi da fuoco o manganelli. Di più: in uno studio condotto su 1200 interventi, il taser avrebbe impedito ferite gravi nel 99,75% dei casi.

In qualche modo, anche la concorrenza aiuta: in alcune città italiane (a Genova, per esempio) è iniziata la sperimentazione del BolaWrap, un laccio che sarebbe in grado di immobilizzare una persona senza ferirla: “Lo riteniamo uno strumento utile, anche se ha alcune limitazioni e non è paragonabile al taser – ci ha detto Angeloni – Il nostro dispositivo sta a un livello più alto in un’eventuale escalation di violenza. Comunque, tutto quello che aiuta le forze dell’ordine, va bene per noi”. Che è un po’ gentilezza e un po’ opportunismo, perché l’amministratore delegato di BolaWrap è il fratello dell’amministratore delegato di Axon. Resta tutto in famiglia, insomma.