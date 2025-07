Tartarughe: sorprendenti emozioni e comportamenti da scoprire

Il mondo degli animali domestici non si limita solo a cani e gatti, ma include anche specie meno comuni come tartarughe e rettili. Recenti studi hanno dimostrato che queste creature possono provare emozioni, come attestato da una ricerca pubblicata sulla rivista Animal Cognition.

Un team dell’Università di Lincoln ha condotto esperimenti su 15 tartarughe dalle zampe rosse (Chelonoidis carbonaria). Gli scienziati hanno preparato un recinto con cinque ciotole di cibo disposte ad arco, variando di volta in volta la ciotola da cui gli animali potevano mangiare. Le tartarughe erano state addestrate a segnalare quale ciotola volevano riempire, un compito che richiede loro tempo ed energia.

In ulteriori esperimenti, le ciotole venivano riempite in luoghi sia familiari che sconosciuti. Le tartarughe dovevano decidere se intraprendere il viaggio verso questi punti, mentre venivano filmate. In alcune occasioni, gli animali si trovavano di fronte a oggetti insoliti o potenzialmente minacciosi. Le reazioni delle tartarughe, come il comportamento della testa, hanno permesso ai ricercatori di osservare i loro stati d’ansia.

Alcuni di questi animali si mostrano timorosi, mentre altri ignorano le minacce e vanno verso il cibo. Alcuni, invece, si ritirano in sé stessi. Questo studio rappresenta la prima applicazione di un test di distorsione cognitiva su un rettile, suggerendo che anche le tartarughe possano possedere capacità emozionali e giudizi sul loro ambiente.

Attualmente, molte specie di tartaruga affrontano gravi minacce legate al cambiamento climatico e alla pressione antropica, dando origine a progetti di conservazione in tutto il mondo.