Tartarughe marine in Sardegna

Il Parco Nazionale di La Maddalena ha ricevuto l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente a svolgere attività di Centro di Raccolta e primo soccorso per tartarughe marine presso il CEA di Stagnali, a Caprera. Questa autorizzazione rientra nelle azioni di conservazione e recupero della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, che include tartarughe e mammiferi marini.

L’autorizzazione è stata concessa dopo il parere favorevole espresso dall’ISPRA, su richiesta dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna. Il Centro di Educazione Ambientale del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena è stato riconosciuto come Centro di Raccolta per gli esemplari di tartaruga marina recuperati in difficoltà. Questi esemplari saranno mantenuti presso la struttura per un massimo di 48 ore, o secondo le indicazioni del Direttore sanitario, in attesa del loro trasferimento presso il Centro di Recupero più vicino.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla presidente del Parco Nazionale di La Maddalena, Rosanna Giudice, e dal direttore Giulio Plastina. Il direttore Plastina ha seguito la pratica e ha provveduto all’allestimento dei locali presso il CEA di Caprera e all’acquisto delle prime attrezzature. previsto che con il nuovo bilancio si convochi un veterinario e si acquistino strumenti per analisi e altre attrezzature, al fine di diventare anche Centro di Recupero.