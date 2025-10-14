Tartaruga scappata salvata dai ferrovieri in Inghilterra

Un’imprevista avventura ha visto come protagonista una tartaruga fuggita, salvata dopo aver vagato su un’affollata linea ferroviaria nel sud-est dell’Inghilterra. L’animale, chiamato Mr T, è stato avvistato mentre si arrampicava sui binari alla stazione di Bicester North, in Oxfordshire.

I passeggeri hanno immediatamente avvisato il personale ferroviario, che ha provveduto a recuperare la tartaruga. Gli operatori di Chiltern Railways hanno nutrito Mr T con lattuga e acqua nel bar della stazione. Per rintracciare il proprietario, l’azienda ha condiviso delle foto sui social media.

Poche ore dopo, il proprietario si è fatto avanti, confermando che Mr T era scappato da casa, finendo per trovarsi sui binari. Nonostante il rischio, la tartaruga non ha subito alcun danno ed è stata riportata a casa sana e salva.

Giles Conway, Area Manager di Chiltern Railways, ha espresso incredulità per la situazione, ringraziando il personale della stazione per l’intervento. Il responsabile delle operazioni mobili di Network Rail, Steve Gill, ha dichiarato che, nei suoi oltre trent’anni di lavoro, questa è stata la prima volta che ha dovuto salvare una tartaruga.

“Sono contento che siamo riusciti a mettere in sicurezza l’animale e a riunirlo al suo proprietario,” ha aggiunto Gill. Questo evento ha dimostrato come la collaborazione tra passeggeri e personale ferroviario possa garantire la sicurezza di tutti, animali inclusi.