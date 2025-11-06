15.7 C
Tartaruga salvata a Sestri Levante, un gesto di amore per la fauna

Da stranotizie
Il Comune di Sestri Levante ha espresso il proprio ringraziamento all’Associazione Fido Libero e alla sua presidente Carla Carpani. Quest’ultima ha infatti offerto di consegnare una tartaruga alla Regione Liguria, nel Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria, sede di Savona.

La tartaruga era stata trovata dalla Polizia locale il 25 ottobre scorso sul lungomare della città. Si tratta di un esemplare di Trachemys Scripta Elegans, noto per essere molto dannoso per l’ecosistema locale se rilasciato in natura. Le autorità del Comune hanno sottolineato l’importanza di gestire correttamente queste specie per proteggere la biodiversità della zona.

Questa iniziativa evidenzia l’impegno della comunità e delle associazioni nel preservare l’ambiente e la fauna selvatica, contribuendo al benessere del territorio.

