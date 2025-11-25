13.5 C
Tartaruga americana a Crotone

Enpa di Crotone e il Circolo Ibis per l’Ambiente hanno presentato una denuncia alla Procura della Repubblica contro il Comune di Crotone a causa della gestione carente e rischiosa della fauna selvatica. Al centro dell’esposto c’è la presenza della tartaruga palustre americana, specie esotica invasiva, nelle vasche pubbliche della città.

Secondo le due associazioni, la detenzione e la diffusione incontrollata delle Trachemys scripta elegans rappresentano una violazione delle norme che regolano le specie invasive. La criticità non si esaurisce qui, poiché Enpa e Ibis sostengono che questo episodio fa parte di un quadro più ampio che da anni evidenzia un servizio pubblico di soccorso degli animali selvatici inefficace o del tutto assente.

In passato, Enpa, Circolo Ibis e Wwf avevano già segnalato il malfunzionamento del sistema comunale. Le contestazioni più recenti riguardano il caso di una poiana ferita rimasta senza soccorso e l’assenza di risposte concrete durante le riunioni della Consulta comunale per l’Ambiente.

Con la denuncia depositata in Procura, Enpa e Circolo Ibis chiedono l’attivazione immediata di un piano efficace per affrontare l’emergenza delle specie invasive e garantire un soccorso adeguato agli animali feriti. Le due realtà ribadiscono la loro disponibilità a collaborare con istituzioni e forze dell’ordine per soluzioni sostenibili che tutelino cittadini e fauna selvatica.

