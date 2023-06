Tartaglione e Donnamaria continuano a litigare: “Questo è bodyshaming!”

La faida fra Pietro Tartaglione ed Edoardo Donnamaria è la faida meno sensata di sempre, sembra quasi uscita dal generatore automatico.

Il tutto è nato dal post di condoglianze che Edoardo Donnamaria ha fatto nei confronti della famiglia di Silvio Berlusconi dove ha aggiunto una frecciatina random contro gli influencer.

“Mi accodo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi ma pensando a influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo, ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro”.

Pietro Tartaglione – che con l’ex vippone non ci incastra niente – a quanto pare ha preso la storia sul personale dato che ha risposto con una serie di video in cui si scaglia apertamente contro lui. “Ragazzino viziato non sei nessuno” è probabilmente la frase più educata che gli ha rivolto.

Invece di fare spallucce e voltare pagina, Edoardo Donnamaria ha risposto a Pietro Tartaglione pubblicando successivamente tutto su Instagram. Questo perché i panni sporchi si lavano sui social, si sa.

“Ma intanto di c***o sei? Stai parlando di me quindi non darmi del nessuno perché ti contraddici da solo. Non credo che non essendo un grande personaggio dello spettacolo non posso dare del personaggio mediocre a qualcun altro. Non sto dicendo di essere un grande, sto dicendo che tanti piccoli ecc ecc. Non sei un granché ad argomentare per essere un avvocato”.

Tartaglione a Donnamaria: “Due peli in testa”

Il livello della discussione è poi sprofondato quando l’ex volto di Uomini e Donne ha scritto all’ex vippone: “Se vuoi ti dò un contatto in Turchia per farti mettere due peli in testa, non puoi andare in giro così“. Anche questo messaggio (ovviamente!) Edoardo Donnamaria lo ha reso pubblico, con tanto di risposta video:

“Mi insulti per i capelli, ma se fossi stato una persona fragile con un grande complesso per i capelli, tu riesci a insultarmi per i capelli? Presupponi che tu sia migliore di me perché hai più capelli di me? Siamo a questo livello?”.

La vera domanda è: perché stanno litigando?