Tarquinia Sott’acqua: il Video dei Vigili del Fuoco Dopo l’Esondazione del Fiume Mignone

Tarquinia è stata colpita da gravi allagamenti a causa dell’esondazione del fiume Mignone, verificatasi il 14 febbraio dopo forti piogge notturne. La città è stata sommersa, in particolare nell’area di Monte Riccio, e numerose persone sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni. I Vigili del Fuoco hanno avviato operazioni di salvataggio dalle 7:30 del mattino, utilizzando gommoni e anche un elicottero per raggiungere le persone isolate. Un video ha documentato il lavoro dei soccorritori, che hanno tratto in salvo quattro persone e un cane.

Oltre al Mignone, anche il fiume Marta ha esondato, allagando zone di Tuscania e Tarquinia. Molte famiglie, specialmente quelle vicino al Mignone, si sono trovate isolate, mentre alcune persone, come una donna intrappolata nella sua auto, sono state salvate senza riportare danni. Le operazioni di prosciugamento delle aree allagate sono iniziate solo quando il maltempo ha cominciato a migliorare.

L’alluvione ha colpito non solo Tarquinia, ma anche Montalto Marina, che era già stata allagata il 13 febbraio. Sebbene il livello del fiume Fiora alla foce non desta preoccupazione, le condizioni del mare mosso stanno ostacolando il corretto deflusso delle acque fluviali. La situazione rimane critica, con i soccorritori impegnati nei salvataggi e nelle operazioni di recupero.